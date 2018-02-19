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Медведчук заявил, что власти Украины действуют заодно с радикалами

19 февраля 2018, 19:09  •  205 • Украина

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с нападением националистов на здание Россотрудничества, а также погромы банков, утверждает, что власти Украины действуют с радикалами заодно.

"Бесчинства радикалов в центре Киева в годовщину "евромайдана" стали лишь подтверждением того, что Украина скатилась к правовому нигилизму и превратилась в государство, в котором монополия на применение силы принадлежит радикалам всех мастей, - говорится в сообщении на сайте движения. - Уже не вызывает сомнений: власть не просто потакает радикалам, она действует с ними заодно, подсказывая цели, обеспечивая защиту, позволяя воплощать в жизнь политику "пещерного национализма".

Медведчук подчеркнул, что полиция во время радикальных действий националистов даже не пыталась пресечь их противоправные действия. "Более того, демонстративно отказывались от исполнения своих обязанностей, как это было в Подольском районе Киева, когда полицейские отказались защищать общественный порядок, сославшись на "форс-мажор". Все четыре года еврореформ преступления, которые совершали ура-патриоты, сходили им с рук. Ни одно из нападений на Россотрудничество, оппозиционные телеканалы, общественные организации, в том числе и на офис движения "Украинский выбор", так и не было расследовано", - отметил он.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной красками, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве на Подоле. Они бросали в окна металлические предметы и камни. После этого, разбив окна, молодчики стали громить офис Альфа-банка. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.

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