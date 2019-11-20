Медведчук заявил, что у его фракции есть тысячи поправок к закону о земле

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у его политсилы есть несколько тысяч поправок к закону о рынке земли.

Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, в настоящий момент власть желает как можно скорее отменить мораторий на продажу земли.

«Насколько это удастся — мы посмотрим. У нашей фракции, например, несколько тысяч поправок к этому законопроекту. С этим придётся считаться», — сказал он.

Политик добавил, что фракция будет отстаивать интересы украинцев в вопросах земли.

Ранее 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.