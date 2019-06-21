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Медведчук заявил, что Порошенко нашёл готовых ему помочь союзников
21 июня 2019, 19:24 • 34 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter рассказал о беседе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, состоявшейся в преддверии выборов.
Reuters
«Перед президентскими выборами Порошенко лично мне говорил: «Я не допущу того, что делаешь ты. Ты пытаешься объединить и выдвинуть единого кандидата от юго-востока. Мне это невыгодно». Объединения не произошло, он таки нашёл союзников, готовых помочь ему, а не людям», — написал он.
Ранее Медведчук высказал мнение, что политика Порошенко привела к многократному увеличению тарифов на газ на Украине.
Также в марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров по транзиту.
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