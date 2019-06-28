Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.

"Я никогда не был и не буду посредником Зеленского", - сказал он в аэропорту Минска, где в пятницу состоялась церемония передачи ему четырех украинских граждан, которые по его просьбе были в одностороннем порядке освобождены властями ДНР и ЛНР.

Украинский политик также отметил, что "реакция Зеленского [на эту передачу пленных] не дает возможности предполагать, что обмены продолжатся".

"Передача лиц не связана с выборами, утверждать об обратном - от лукавого", - сказал он.

В то же время Медведчук подчеркнул, что продолжит переговоры по освобождению и обменам, в том числе по украинцам в России" и добавил, что еще, "возможно, будут односторонние передачи".

Глава политсовета украинской партии заявил, намерен в скором времени посетить Москву для обсуждения вопросов освобождения пленных.

"Да, собираюсь [в Москву], точные даты еще не знаю. Буду встречаться с теми, от кого зависит решение тех вопросов, по поводу которых езжу в Москву", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление ролью Медведчука в отношениях Украины и России.

"Я никогда не встречался с Медведчуком, - сказал он на брифинге для журналистов. - У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?"

По словам Зеленского, Медведчук знает его отношение к этому вопросу.

"Это не о каких-то личностях. Это очень важный вопрос. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему понимается вопрос прекращения огня с его стороны только под выборы? Спросите его," - сказал президент.