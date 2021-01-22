Медведчук забирает у власти «донбасский кейс» • 365 • Украина

Сегодня состоится встреча политических советников «нормандского формата» в формате видеоконференцсвязи. В её состав, как известно, входят представители Германии, России, Украины и Франции.



В последний раз политсоветники лидеров «нормандской четвёрки» встречались 12 января. Предметом встречи было обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта, однако, никаких подвижек стороны не достигли.



А вот накануне очередной встречи на Украине разгорелся громкий скандал, не исключено, что приуроченный именно к заседанию «нормандцев». Украинские власти затормозили процесс передачи пленных граждан Украины из ЛДНР главе политсовета Оппоплатформы Виктору Медведчуку: его самолёт не смог вылететь из Донецка, СБУ перекрыла воздушные пути.



«СБУ отказала Медведчуку в выдаче разрешения на пересечение линии разграничения с ОРДЛО, с целью не дать ему возможности вытащить из тюрем четырёх украинок, осуждённых там за работу в интересах Украины. В этом случае Медведчук мог бы вылететь в Минск спецбортом и доставить освобождённых женщин без паспортов, билетов справок и других документов на Украину. Однако, чтобы не дать Медведчуку это сделать, председатель СБУ направил а авиаслужбу официальное письмо с требованием запретить полёты над Украиной одному единственному самолёту в стране, который арендует Виктор Владимирович. Эта власть или сумасшедшие, или вредители», — уже заявил депутат, экс-заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин.



В подтверждение этих слов гневным спичем разразился глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он полностью одобрил действия спецслужб, блокирующих возвращение на Украину четырёх пленных. Хотя, по логике, именно задачей команды Кравчука является вытаскивание из плена украинских патриотов.



«Этот вопрос уже остановился, и очень просто. Тот самолёт, который должен привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или ещё чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолёте? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях — это очень далеко, причём межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска на Украину. Это уже невыполнимый вопрос», — пояснил первый президент Леонид Кравчук.



Волнение и негодование Леонида Макаровича (кстати, бывшего соратника Медведчука по СДПУ (о)), понять можно: представители ДНР и ЛНР заявили, что готовы передать Украине четырёх пленниц, но не официальным властям, а лично Медведчуку. Иными словами, поставили власть и влияние Медведчука выше власти и значимости Зеленского.



Правда, злые языки поговаривают, что именно первый президент помог раздуть скандал с обменом лидеру оппозиционной политсилы по старой дружбе.



Как пишет ТГ-канал «Легитимный», прокачка медиа-поля накануне встречи «нормандцев» 22 января и скандал с возвращением пленных — это показатель готовности ОПЗЖ поднимать ставки в большой политической игре.



А выдержат ли накал Ермак и Зеленский, когда у них заберут последний козырь в виде мира на Донбассе и «победы» на донбасском направлении? Пока власть пошла на попятную. После грозных заявлений Кравчука из серии «враг не прошёл» и действий СБУ, остановивших самолёт лидера оппозиции, внезапно пришла информация с Банковой. Источники ОП сообщают, что обмен пленными, который организует Медведчук, не сорван, а поставлен на паузу.



Просто «старый лис» Леонид Кравчук неверно подал информацию. А его резкие заявления связаны с политической ситуацией в стране, и с тем, что Медведчук полностью забирает все дивиденды от обмена. Иными словами, старческий маразм на нервной почве.



«Сейчас идут торги и переговоры между всеми представителями нормандского формата. Украинские представители пожаловались западным партнёрам, что так нельзя, и это некорректно, передавать пленных мимо официальных представителей. Как поясняет источник, украинская сторона просто хочет войти в этот обменный трек, но категорически не хочет видеть в нём Медведчука. Хотя представители ЛДНР готовы были передать пленных Медведчуку вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, ОП отказалась», — подтверждает ТГ-канал «Легитимный».



Банковая не хочет делить лавры с лидером ОПЗЖ, и тем более, нарваться на критику патриотов относительно сотрудничества с «пятой колонной Кремля». В итоге, лавры миротворца пожинает лидер оппозиции, а ОП бегает жаловаться в «вашингтонский обком». Кстати, там им сказали, что США не намерены присоединяться к «нормандскому формату», как бы им не мечталось.



Медведчук на данный момент обыгрывает Офис президента в попытке возвращения в донбасский кейс. Запрещая обмен пленными и вставляя «палки в колёса» ОПЗЖ, власть сама подогрела интерес медиа и внешних политиков к теме, сливки с которой снимает оппозиция. Он и его политсила не только укрепляют свои позиции на юго-востоке Украины, но и получают отличный повод для критики Зеленского и его команды.

Сегодня состоится встреча политических советников «нормандского формата» в формате видеоконференцсвязи. В её состав, как известно, входят представители Германии, России, Украины и Франции.В последний раз политсоветники лидеров «нормандской четвёрки» встречались 12 января. Предметом встречи было обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта, однако, никаких подвижек стороны не достигли.А вот накануне очередной встречи на Украине разгорелся громкий скандал, не исключено, что приуроченный именно к заседанию «нормандцев». Украинские власти затормозили процесс передачи пленных граждан Украины из ЛДНР главе политсовета Оппоплатформы Виктору Медведчуку: его самолёт не смог вылететь из Донецка, СБУ перекрыла воздушные пути.«СБУ отказала Медведчуку в выдаче разрешения на пересечение линии разграничения с ОРДЛО, с целью не дать ему возможности вытащить из тюрем четырёх украинок, осуждённых там за работу в интересах Украины. В этом случае Медведчук мог бы вылететь в Минск спецбортом и доставить освобождённых женщин без паспортов, билетов справок и других документов на Украину. Однако, чтобы не дать Медведчуку это сделать, председатель СБУ направил а авиаслужбу официальное письмо с требованием запретить полёты над Украиной одному единственному самолёту в стране, который арендует Виктор Владимирович. Эта власть или сумасшедшие, или вредители», — уже заявил депутат, экс-заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин.В подтверждение этих слов гневным спичем разразился глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он полностью одобрил действия спецслужб, блокирующих возвращение на Украину четырёх пленных. Хотя, по логике, именно задачей команды Кравчука является вытаскивание из плена украинских патриотов.«Этот вопрос уже остановился, и очень просто. Тот самолёт, который должен привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или ещё чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолёте? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях — это очень далеко, причём межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска на Украину. Это уже невыполнимый вопрос», — пояснил первый президент Леонид Кравчук.Волнение и негодование Леонида Макаровича (кстати, бывшего соратника Медведчука по СДПУ (о)), понять можно: представители ДНР и ЛНР заявили, что готовы передать Украине четырёх пленниц, но не официальным властям, а лично Медведчуку. Иными словами, поставили власть и влияние Медведчука выше власти и значимости Зеленского.Правда, злые языки поговаривают, что именно первый президент помог раздуть скандал с обменом лидеру оппозиционной политсилы по старой дружбе.Как пишет ТГ-канал «Легитимный», прокачка медиа-поля накануне встречи «нормандцев» 22 января и скандал с возвращением пленных — это показатель готовности ОПЗЖ поднимать ставки в большой политической игре.А выдержат ли накал Ермак и Зеленский, когда у них заберут последний козырь в виде мира на Донбассе и «победы» на донбасском направлении? Пока власть пошла на попятную. После грозных заявлений Кравчука из серии «враг не прошёл» и действий СБУ, остановивших самолёт лидера оппозиции, внезапно пришла информация с Банковой. Источники ОП сообщают, что обмен пленными, который организует Медведчук, не сорван, а поставлен на паузу.Просто «старый лис» Леонид Кравчук неверно подал информацию. А его резкие заявления связаны с политической ситуацией в стране, и с тем, что Медведчук полностью забирает все дивиденды от обмена. Иными словами, старческий маразм на нервной почве.«Сейчас идут торги и переговоры между всеми представителями нормандского формата. Украинские представители пожаловались западным партнёрам, что так нельзя, и это некорректно, передавать пленных мимо официальных представителей. Как поясняет источник, украинская сторона просто хочет войти в этот обменный трек, но категорически не хочет видеть в нём Медведчука. Хотя представители ЛДНР готовы были передать пленных Медведчуку вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, ОП отказалась», — подтверждает ТГ-канал «Легитимный».Банковая не хочет делить лавры с лидером ОПЗЖ, и тем более, нарваться на критику патриотов относительно сотрудничества с «пятой колонной Кремля». В итоге, лавры миротворца пожинает лидер оппозиции, а ОП бегает жаловаться в «вашингтонский обком». Кстати, там им сказали, что США не намерены присоединяться к «нормандскому формату», как бы им не мечталось.Медведчук на данный момент обыгрывает Офис президента в попытке возвращения в донбасский кейс. Запрещая обмен пленными и вставляя «палки в колёса» ОПЗЖ, власть сама подогрела интерес медиа и внешних политиков к теме, сливки с которой снимает оппозиция. Он и его политсила не только укрепляют свои позиции на юго-востоке Украины, но и получают отличный повод для критики Зеленского и его команды. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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