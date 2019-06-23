Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", ...
"Пусть они сами решают": Путин предложил США поговорить
Путин считает, что США должны "созреть" для диалога
Главная / Украина

Медведчук выступил за восстановление отношений Украины и России

23 июня 2019, 16:54  •  100 • Украина
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента России Владимира Путина восстановить российско-украинские отношения.
 
Reuters
 

Об этом Медведчук сообщил в своём Twitter.

«Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — написал он.

Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю.#Украина#экономика#Россия#политикаpic.twitter.com/X4JYP5liK2

— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 23 июня 2019 г.

Ранее Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду на восстановление отношений с Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
23 июня 2019, 13:39
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
22 июня 2019, 18:09
Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа
22 июня 2019, 18:09
Украинская полиция сообщила о попытке подкупа избирателей лекарствами
22 июня 2019, 21:24
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры
22 июня 2019, 21:24
Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу Европейских игр в категории до 72 кг
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внеза...
23 июня 2019, 04:09
Украина не при чем? Финальный доклад по крушению боинга MH-17 (Армен Гаспарян)
23 июня 2019, 00:54
"Урон экономике и суверенитету": В Грузии крепко задумались о риске остатьс...
23 июня 2019, 04:09
"Мама, меня Иран ударил": Нападки Вашингтона на Тегеран высмеяли даже амери...
23 июня 2019, 13:54
"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приго...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
18 июня 2019, 11:54
Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры
17 июня 2019, 01:54
Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители МиГ-29
19 июня 2019, 05:54
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, как Помпеи - журналист
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.