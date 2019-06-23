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Медведчук выступил за восстановление отношений Украины и России
23 июня 2019, 16:54 • 100 • Украина
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента России Владимира Путина восстановить российско-украинские отношения.
Reuters
Об этом Медведчук сообщил в своём Twitter.
«Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — написал он.
Ранее Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду на восстановление отношений с Украиной.
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