Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Медведчук высмеял украинских депутатов за идею "против российской агрессии"

09 октября 2020, 23:00  •  135 • Политика
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парламентарий посоветовал не скромничать и принять схожий по содержанию кодекс
Оппозиционный политик, депутат Рады, глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал законопроект Киева, предусматривающий отказ от летнего и зимнего времени, призванный для борьбы с "агрессией" России. Парламентарий в ответ выступил с предложением о принятии "антироссийского кодекса".
На своей странице в "Твиттер" Медведчук написал, что как раз такое решение и являлось бы логичным действием со стороны Киева и вполне бы вписывалось в политику действующих украинских властей.
"Заодно проголосуйте и за Кодекс внешнего управления Украиной, ведь это два главных направления работы власти", – пишет политик.
Ранее депутат Рады Руслан Стефанчук, выступающий в качестве вице-спикера парламента, выступил с идеей принять закон о переходе всей Незалежной на "единое киевское время". Документ предлагает упразднить переход на зимнее время, который происходит каждый год. По словам автора инициативы, на территориях Незалежной, являющихся "временно оккупированными", действует время, установленное "агрессором" в лице России, сообщает "Спутник".
Ранее Верховный суд Украины вынес постановление, запрещающее президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать русский язык для средства общения при исполнении служебных обязанностей. Теперь лидер Незалежной может использовать лишь украинский язык.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 16:35
"Позакрывали дурдомы...": Украинка попыталась оскорбить Донбасс, но получила отпор в прямом эфире
09 октября 2020, 14:45
"Продадут мать родную": Стали известны детали подготовки "блицкрига Зеленского" в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
06 октября 2020, 17:05
Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.