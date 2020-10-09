Медведчук высмеял украинских депутатов за идею "против российской агрессии"

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Парламентарий посоветовал не скромничать и принять схожий по содержанию кодекс

Оппозиционный политик, депутат Рады, глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал законопроект Киева, предусматривающий отказ от летнего и зимнего времени, призванный для борьбы с "агрессией" России. Парламентарий в ответ выступил с предложением о принятии "антироссийского кодекса".

На своей странице в "Твиттер" Медведчук написал, что как раз такое решение и являлось бы логичным действием со стороны Киева и вполне бы вписывалось в политику действующих украинских властей.

"Заодно проголосуйте и за Кодекс внешнего управления Украиной, ведь это два главных направления работы власти", – пишет политик.

Ранее депутат Рады Руслан Стефанчук, выступающий в качестве вице-спикера парламента, выступил с идеей принять закон о переходе всей Незалежной на "единое киевское время". Документ предлагает упразднить переход на зимнее время, который происходит каждый год. По словам автора инициативы, на территориях Незалежной, являющихся "временно оккупированными", действует время, установленное "агрессором" в лице России, сообщает "Спутник".

Ранее Верховный суд Украины вынес постановление, запрещающее президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать русский язык для средства общения при исполнении служебных обязанностей. Теперь лидер Незалежной может использовать лишь украинский язык.