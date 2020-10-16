Медведчук восстановил свою «монополию» на переговоры с Путиным

Виктор Медведчук дождался момента, когда он смог продемонстрировать свою необходимость в качестве переговорщика с Россией, хотя ранее президент Владимир Зеленский и его команда стремились лишить его статуса эксклюзивного переговорщика с Кремлем.Об этом заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор» комментируя визит Виктора Медведчука в Москву.«Медведчук съездил в Москву вполне успешно. Ему удалось подчеркнуть свой эксклюзивный статус такого переговорщика с Россией, с Владимиром Путиным. Это ставит его в особое положение в украинском политикуме.С одной стороны, он нужен и власти, и многим ТОПам. С другой – это делает его объектом нападок и критики и загоняет в узкую, «обрезанную» в нынешней Украине нишу.Некоторое время назад Зеленский и его команда пытались лишить его этой «монополии» и в какой-то момент это было небезуспешно, но Медведчук умеет ждать.И он дождался момента, когда стало очевидно, что альтернатива ему неэффективна. Тогда он после более чем годичного перерыва снова полетел к Путину», – заключил Андрей Золотарев.