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Медведчук восстановил свою «монополию» на переговоры с Путиным

16 октября 2020, 07:10  •  101 • Украина

Виктор Медведчук дождался момента, когда он смог продемонстрировать свою необходимость в качестве переговорщика с Россией, хотя ранее президент Владимир Зеленский и его команда стремились лишить его статуса эксклюзивного переговорщика с Кремлем.

Об этом заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор» комментируя визит Виктора Медведчука в Москву.

«Медведчук съездил в Москву вполне успешно. Ему удалось подчеркнуть свой эксклюзивный статус такого переговорщика с Россией, с Владимиром Путиным. Это ставит его в особое положение в украинском политикуме.

С одной стороны, он нужен и власти, и многим ТОПам. С другой – это делает его объектом нападок и критики и загоняет в узкую, «обрезанную» в нынешней Украине нишу.

Некоторое время назад Зеленский и его команда пытались лишить его этой «монополии» и в какой-то момент это было небезуспешно, но Медведчук умеет ждать.

И он дождался момента, когда стало очевидно, что альтернатива ему неэффективна. Тогда он после более чем годичного перерыва снова полетел к Путину», – заключил Андрей Золотарев.

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