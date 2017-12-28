Медведчук: украинцы против введения визового режима с Россией

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КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Абсолютное большинство жителей Украины, несмотря на пропаганду "партии войны", выступают против введения визового режима с Россией.

Об этом сообщил в четверг лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, сославшись на результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Введение визового режима поддерживают меньше трети украинцев - 32%, тогда как 51% против этого. Ни в одном макрорегионе идея визового режима с РФ не пользуется поддержкой даже относительного большинства. На западе Украины мнения разделились - 42% на 42%. В Центральном регионе соотношение практически такое же, как в среднем по стране, а на юге Украины противники введения визового режима по численности более чем в два раза превосходят сторонников", - написал политик в блоге в "Живом журнале".

По его словам, у многих украинцев такая позиция связана не только с ощущением, что наши страны по-прежнему во многом близки, но и с прагматическим подходом, так как они сами или их близкие работают в России или имеют там родственников.

"То есть абсолютное большинство украинцев не согласно с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном (деятелем "Народного фронта" - обанкротившейся политической силы, представляющей "партию войны" - прим. Медведчука), который заявил, что украинцам незачем ездить в Россию. Безусловно, власть должна была учесть эти данные соцопросов и не принимать меры, которые, по сути, эквивалентны визовому режиму без формального его введения", - заявил лидер "Украинского выбора".

Он отметил, что особенно озадачивают заявления о биометрическом контроле для россиян, так как в РФ загранпаспорта биометрического образца появились в 2006 году и еще лет 5 назад число обладателей обычных загранпаспортов и биометрических сравнялось.

"И заставлять обладателей этих паспортов проходить дополнительный биометрический контроль - это вопиющая дискриминация, которая только подтолкнет Россию к ответным мерам. Какими они могут быть, я уже писал почти два месяца назад: "Если Россия ответит симметрично, то понятно, что пострадают прежде всего миллионы украинских граждан, для которых (и для членов их семей) поездки в РФ и работа там - единственный способ выжить. А ведь Россия может ответить и несимметрично - например, упростить для украинцев получение российского гражданства. В результате Украина может лишиться миллионов трудоспособных, активных людей. Кто останется - старики, дети, больные? Те, кто еще не успел или не смог сбежать за границу?" - подчеркнул Медведчук.