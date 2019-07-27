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Медведчук: Украина должна стать мостом между Востоком и Европой
27 июля 2019, 00:24 • 73 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что Украина должна объединить Европу с Россией, странами СНГ, а также государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Reuters
По его словам, введение зоны свободной торговли с ЕС негативно сказалось на экономике Украины из-за её несопоставимости по уровню и развитию с европейской.
«Мы считаем, что мы должны быть мостом между Европой и Востоком. Восток — это и Россия, и страны СНГ, и далее Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот как надо выстраивать экономику в интересах страны и людей», — заявил Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.
Ранее он рассказал, что в ходе публичных мероприятий говорит по-русски, чтобы поддержать жителей юго-востока страны.
Он также заявлял, что соглашение с ЕС «фактически уничтожило экономику» Украины.
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