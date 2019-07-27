Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме прокомментировали слова Новака о предложении Украине по газу
«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса
Лавров предупредил об угрозе глобальной гонки вооружений, во Франции заговорили ...
"Поблагодарил" только с третьей попытки: Лавров пять минут не мог нача...
Главная / Украина

Медведчук: Украина должна стать мостом между Востоком и Европой

27 июля 2019, 00:24  •  73 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что Украина должна объединить Европу с Россией, странами СНГ, а также государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
Reuters
 

По его словам, введение зоны свободной торговли с ЕС негативно сказалось на экономике Украины из-за её несопоставимости по уровню и развитию с европейской.

«Мы считаем, что мы должны быть мостом между Европой и Востоком. Восток — это и Россия, и страны СНГ, и далее Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот как надо выстраивать экономику в интересах страны и людей», — заявил Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.

Ранее он рассказал, что в ходе публичных мероприятий говорит по-русски, чтобы поддержать жителей юго-востока страны.

Он также заявлял, что соглашение с ЕС «фактически уничтожило экономику» Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
26 июля 2019, 11:24
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
26 июля 2019, 05:09
Итоги «европейских смотрин» молдавской правящей коалиции
26 июля 2019, 21:09
Новак заявил, что Москва выступает за покупку Киевом газа напрямую
26 июля 2019, 11:24
ЦИК Украины объявила итоговые данные по выборам в Раду
26 июля 2019, 11:24
«Мечта националистов»: посол Украины предложил «хорватский сценарий» урегулирования в Донбассе
26 июля 2019, 21:09
В Госдуме прокомментировали слова Новака о предложении Украине по газу
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июля 2019, 00:39
"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить...
27 июля 2019, 00:39
"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержа...
27 июля 2019, 00:24
Транспортная ответственность: Путин подписал законы об ужесточении наказания за наруш...
27 июля 2019, 00:24
Волкер посетил пункт пропуска на линии соприкосновения в Донбассе
27 июля 2019, 00:39
«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 08:24
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
20 июля 2019, 22:24
Первый президент Украины отдал решение по Донбассу в руки Кремля: "Без предварительных условий"
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.