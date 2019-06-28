Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так колотило, что сама испугалась": Меркель сфотографировали на G20 в...
Как вывести Трампа из клинча. Или наоборот
Бензиновый кризис случится не завтра
Теперь ты обязан опозориться в твиттере
Главная / Украина

Медведчук: у Зеленского нет ответов на волнующие украинцев вопросы

28 июня 2019, 20:24  •  78 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у лидера Украины Владимира Зеленского нет ответов на вопросы о том, как прекратить боевые действия в Донбассе и освободить пленных.
 
Reuters
 

По словам Медведчука, 55% украинцев выступают за прямой диалог с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Как же без диалога освобождать людей? Как без диалога остановить боевые действия? Это всё вопросы, на которые у господина Зеленского нет ответа», — цитирует политика NEWSONE.

Медведчук подчеркнул, что новую украинскую власть больше интересуют санкции против России, чем ситуация на востоке страны.

«В отношении новой власти меня удивило изначально то, что представители команды господина Зеленского начали заявлять, что «конечно, мы будем придерживаться Минских соглашений, потому что к ним привязаны санкции против России», — напомнил он.

По его мнению, такая идея свидетельствует о цинизме и нежелании решать конфликт в Донбассе.

Ранее Медведчук отказался играть роль посредника Зеленского в переговорах с Россией.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» также заявлял, что риторика Зеленского напоминает политику его предшественника Петра Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 02:24
Премьер-министр Украины после скандала предложил отправить главу МИД страны в отпуск
28 июня 2019, 15:24
Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе
27 июня 2019, 21:39
Зеленский прокомментировал ситуацию с ПАСЕ и Россией
28 июня 2019, 17:09
Зеленский предоставил гражданство «защищавшим суверенитет» Украины
28 июня 2019, 13:54
Депутаты Рады представили в Париже свой мирный план по Донбассу
28 июня 2019, 10:39
В Совфеде оценили слова Порошенко о «первом шаге» к признанию Крыма
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 03:39
"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
25 июня 2019, 08:09
"Не выпускать под любым предлогом": Десятки тысяч украинцев не могут покинуть Украину по "безвизу" - СМИ
23 июня 2019, 15:24
Закричали про «империю» и «агрессию»? Минус миллиард!
25 июня 2019, 20:54
«Ищут новые пути сорвать сделку»: США заявили о невозможности получения Турцией систем С-400 вместе с самолётами F-35
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.