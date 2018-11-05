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Медведчук: у Киева нет политического ресурса для разрешения конфликта в Донбассе

05 ноября 2018, 19:39  •  57 • Украина
Лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не имеют политического ресурса для разрешения конфликта на юго-востоке страны.
 
Reuters
 

Об этом сообщает его пресс-служба на странице в Facebook.

«К сожалению, у украинской власти, в которой сегодня, накануне выборов, превалирует идеология «партии войны», нет ни политического ресурса, ни (в отличие от прошлых лет) политической воли для принятия важных решений», — говорится в тексте.

По мнению политика, в Киеве не готовы к переговорам с представителями самопровозглашённых республик Донбасса, стороны не готовы к выполнению условий Минских соглашений, что, в свою очередь, может привести «к усилению эскалации противостояния на Донбассе».

Ранее Медведчук заявил, что в 1990-е годы Украина входила в десятку наиболее промышленно развитых государств мира, а в настоящее время является аутсайдером.

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