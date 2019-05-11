|
Медведчук считает, что обмен пленными в Донбассе зависит от политической воли Зеленского
11 мая 2019, 13:24 • 54 • Украина
КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными в Донбассе может состояться за три-пять дней при политической воле избранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Можно освободить наших ребят в Донецке и Луганске (а речь идет о судьбах 62 наших ребят), это возможно сделать за три-пять дней. Для этого нужна политическая воля Зеленского", - написал он в субботу в Twitter.
Ранее Медведчук заявлял, что главная причина замораживания процесса обмена пленными в Донбассе заключается в отсутствии политической воли у президента Украины Петра Порошенко. Именно в связи с негативной позицией президента, по словам главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", он отказался от участия в заседаниях гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с мая 2018 года. Украинские власти, по его мнению, не собирались выполнять ранее достигнутые договоренности по обмену по формуле "всех установленных на всех установленных".
27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2019, 10:24
|
08 мая 2019, 06:09
|
10 мая 2019, 10:09
|
07 мая 2019, 17:09
|
08 мая 2019, 12:24
|
11 мая 2019, 02:24
|
07 мая 2019, 20:09