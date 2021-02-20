Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Оппозиционная платформа" считает рестрикции против своего лидера политическими репрессиями

Украина стала еще на один шаг ближе к диктатуре после решения Совета национальной безопасности о введении санкционных мер в отношении лидера "Оппозиционной платформы", депутата Рады Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также еще двоих фракционеров. Соответствующее заявление распространила пресс-служба партии, комментируя решение Киева о введении ограничений против ОПЗЖ.

Как считают в фракции, режим действующей власти является "политическим банкротом", который не может заручиться ни доверием, ни поддержкой населения Незалежной. Причина же кроется в игнорировании предвыборных обещаний, коррупционной запутанности и внутренних интригах государственного аппарата.

Тем самым, заявляет партия, Зеленский приступил к уничтожению демократии в стране, нарушая конституционное право украинцев, превращая госорганы в механизм для репрессий, а также закрывая телеканалы и преследуя своих политических оппонентов. По обозначенным причинам, считает "Оппозиционная платформа", решение СНБО является актом политрепрессии.

"Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", – говорится на сайте фракции.

В ОПЗЖ также заявили, что намерены бороться за права жертв санкционной политики Киева. Партия сообщила, что инициировала начало импичмента действующего украинского лидера, руководствуясь ныне не только политическими амбициями.

Также депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что действия Киева являются решением, используемым для политической борьбы со своими оппонентами, передает РИА "Новости". Он выразил надежду, что Зеленского когда-нибудь привлекут к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями.

Напомним, в начале февраля "Оппозиционная платформа" приступила к сбору подписей для поддержки процедуры импичмента главы государства. Вскоре в СМИ появились сообщения о том, что Зеленский принялся разрабатывать санкционный механизм против оппонентов. Официальная позиция Киева по поводу закрытия трех украинских телеканалов сводилась к тому, что ОПЗЖ якобы работает на "врагов".