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Медведчук рассказал о своём знакомстве с Путиным
07 июля 2019, 18:54 • 89 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда впервые познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
© Kremlin Pool/Global Look Press globallookpress.com
По его словам, первое знакомство политиков состоялось в начале 2000-х годов, когда Медведчук занимал должность вице-спикера Верховной рады, а Путин впервые стал президентом России.
«Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным», — приводит РИА Новости заявление Медведчука в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
Медведчук также рассказал, что идея предложить Путину стать крёстным отцом его дочери в 2004 году принадлежала его супруге.
«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся... что Владимир Владимирович не отказал в этом», — подчеркнул лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
При этом, по словам Медведчука, Путин видится со своей крестницей. Одна из их последних встреч состоялась до 2014 года в Крыму.
Тогда российский лидер подарил дочери Медведчука букет цветов и плюшевого медведя.
Ранее Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому.
Он отметил, что Путин с уважением относится к человеку, за которого проголосовали 73% украинцев.
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