Медведчук рассказал о причине выделения кредитов МВФ Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, для чего Международный валютный фонд (МВФ) выделяет Украине кредиты.

Как он отметил в своём Twitter, фонд даёт Украине деньги не для развития страны, а для обслуживания ранее полученных кредитов.

«МВФ даёт деньги не для развития экономики и структурных реформ. Это деньги для обслуживания кредитов, которые получала прежняя власть, то есть для того, чтобы обслуживать долги. А мы должны с уважением относиться прежде всего к интересам своей страны и людей», — написал он.

Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым 44% украинцев считают сотрудничество с Международным валютным фондом полезным.

В августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.