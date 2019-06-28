Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бензиновый кризис случится не завтра
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе...
SWIFT загнали в тупик: Европа и Азия хотят платить России в нацвалютах без огран...
Сложить оружие. После встречи с Путиным Трамп отказался бить по Ирану
Главная / Украина

Медведчук рассказал о переговорах по поводу освобождения Вышинского

28 июня 2019, 17:09  •  78 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вопрос освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является постоянной темой переговоров.
 
РИА Новости
 

«Освобождение Кирилла Вышинского является постоянным предметом обсуждения на переговорах», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вышинский заявил, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом.

Глава РИА Новости Украина был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 04:24
Спикер парламента Молдовы выступила в Государственной Думе России
27 июня 2019, 18:24
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
28 июня 2019, 13:54
Депутат Рады призвал отправить Порошенко и Парубия «на свалку истории»
28 июня 2019, 17:09
Зеленский предоставил гражданство «защищавшим суверенитет» Украины
27 июня 2019, 18:24
Зеленский обвинил Климкина и МИД в самостоятельном принятии решений
27 июня 2019, 21:39
«Выход на устойчивую нормализацию»: какие вопросы обсудят мировые лидеры на саммите G20 в Осаке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
26 июня 2019, 10:09
Нашли грузинку, что угрожала отыметь Россию (Telegram.Обзор)
26 июня 2019, 03:39
"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.