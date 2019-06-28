Медведчук рассказал о переговорах по поводу освобождения Вышинского

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вопрос освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является постоянной темой переговоров.

«Освобождение Кирилла Вышинского является постоянным предметом обсуждения на переговорах», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вышинский заявил, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом.

Глава РИА Новости Украина был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.