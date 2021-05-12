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Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе

12 мая 2021, 02:05  •  85 • Политика
Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук раскрыл истинную цель обысков, которые прошли в его офисе и доме. Он рассказал, что собирается делать дальше после предъявленных обвинений.
По мнению Медведчука, целью обысков в его доме и офисе было найти доказательства, чтобы подтвердить подозрение в госизмене, обвинение в которой было сфабриковано по приказу власти. Политик подчеркнул: всё это было сделано с грубым нарушением Конституции и законов Украины.
В ходе обысков сотрудники Генпрокуратуры ничего противозаконного в помещениях не обнаружили. Происходящее глава ОПЗЖ считает "политической расправой" за то, что он придерживался принципиальной позиции. Виктор Медведчук добавил, что прятаться от правосудия не намерен, но участвовать будет только в законных следственных действиях.
"Буду добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - говорится в заявлении политика.
Ранее стало известно, что генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой было предъявлено обвинение Виктору Медведчуку и ещё одному депутату Верховной рады - Тарасу Козаку. Их подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов.
Венедиктова пояснила, что речь идёт о передаче неких секретных данных, а также подрывной деятельности и передаче России газового месторождения в Азовском море.

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