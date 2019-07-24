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Медведчук прокомментировал явку на выборы в Раду

24 июля 2019, 23:39  •  78 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал явку на внеочередные выборы в Верховную раду.
 
Reuters
 

Как он указал «112 Украина», явка на голосование была низкой, и это «бросает тень» на легитимность выборов.

«Если явка сегодня, по данным ЦИК, составляет 49,73—49,74%, то это означает, что на выборы пришло меньше половины. Здесь это автоматически бросает тень на окончательные результаты того, что кто-то хотел, кто-то мог», — сказал он.

Кроме того, Медведчук указал на то, что многие украинцы были лишены права волеизъявления, в частности временные переселенцы и работающие в России граждане Украины.

«Надо вспомнить тех, кто вообще был лишён конституционного права голосовать. Это миллионы наших граждан, в частности временные переселенцы, которых около полутора миллионов, которые не смогли голосовать... Это те люди, которые работают в России, это 2,5—3 млн человек, это те наши граждане Украины, которые проживают на неконтролируемой территории», — добавил политик.

Ранее гражданская сеть «Опора» со ссылкой на данные ЦИК Украины сообщала, что состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявлял, что выборы на Украине прошли с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.

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