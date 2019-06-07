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Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа

07 июня 2019, 14:09  •  126 • Украина
Новые украинские власти должны обеспечить снижение цены на газ, заключив контракты на его прямые поставки с «Газпромом». Об этом на встрече с главой российской компании Алексеем Миллером на ПМЭФ-2019 заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
 
Reuters
 

«Мы считаем, что отстаивая интересы граждан Украины, мы должны идти по пути того, чтобы снизить стоимость газа и договориться с Россией о прямых поставках, решить проблему транзита», — цитирует ТАСС Медведчука.

По его словам, предыдущая власть на Украине «не хотела ничего делать» для продолжения переговоров.

«Мы приехали сегодня для того, чтобы продолжить переговоры, потому что та власть не хотела ничего делать, Эта власть, господин Владимир Зеленский и команда ещё до этого не дошли, как минимум никакой реакции на то, что предложение России прозвучало на наших переговорах — никакой реакции нет, и вряд ли в ближайшее время будет», — добавил он.

Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

В феврале политолог Александр Дудчак прокомментировал НСН заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

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