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Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС
11 августа 2019, 14:09 • 122 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
РИА Новости
Об этом украинский политик написал на своей странице в Twitter.
«Мы сегодня должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику, дать возможность через создание рабочих мест, через рост экономики наполнить доходную часть бюджета», — заявил он.
Ранее Медведчук заявил, что единственным решением газового вопроса на Украине являются переговоры с Россией.
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