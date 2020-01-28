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Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования в Донбассе

28 января 2020, 22:24  •  28 • Украина
Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования ситуации в Донбассе.
 
 

«Очень конструктивные переговоры. Переговоры, которые, мне кажется, увенчались вот такой дружеской беседой, дружеской дискуссией. Очень приятно, когда люди, которые участвуют в этой дискуссии, наши коллеги, депутаты бундестага, знают предмет, хорошо понимают, что происходит на Украине, и занимают позиции, которые сегодня являются сродни позициям многих миллионов граждан Украины, которые реально, истинно хотят мира», — сказал он по итогам встречи.

Как указал Медведчук, мир, «о котором говорят более пяти лет», пока ещё не наступил.

«Поэтому презентация нашего мирного плана, наша дискуссия, вопросы и ответы, которые прозвучали, они свидетельствуют о том, что наши коллеги в бундестаге готовы к этому», — добавил он.

На встрече с немецкими парламентариями и представителями дипломатических и деловых кругов Медведчук высказал мнение, что «найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию», позволит инициатива межпарламентского диалога в нормандском формате, передаёт ТАСС.

По его словам, в сложившейся ситуации многое зависит от Верховной рады, именно она «должна принять те законодательные акты, которые являются основой, фундаментом Минских соглашений».

В декабре российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.

Летом 2019 года Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, который, в частности, предусматривает автономный статус региона. 

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