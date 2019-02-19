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Медведчук: Порошенко пытается обменять ГТС на поддержку США на выборах

19 февраля 2019, 11:39  •  141 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман пытаются обменять газотранспортную систему Украины на поддержку со стороны США в ходе выборов.
 
© РИА Новости
 

Он заявил, что среди топ-менеджеров нефтегазовых компаний Украины обсуждается информация, что министр энергетики США подбирает команду, которая «фактически будет заниматься ликвидацией «Нафтогаза» и его дочерних компаний».

«Есть все основания считать, что Пётр Порошенко и Гройсман активно поддерживают эту инициативу Соединённых Штатов, что может являться попыткой нынешней власти обменять активы «Нафтогаза» и украинскую ГТС на поддержку со стороны США на выборах», — приводит его слова РИА Новости.

Также Медведчук сообщил, что единственным реальным механизмом по сохранению ГТС, обеспечению работы системы в интересах Украины и поддержания транзита российского газа в Европу является создание трёхстороннего консорциума — Украины, России и ЕС.

В декабре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти при участии Порошенко «пытаются украсть газотранспортную систему» страны.

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