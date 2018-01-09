Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась

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КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Попытка заменить на украинском рынке российские товары европейскими провалилась. Об этом во вторник заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики", - написал он в Facebook.

Медведчук напомнил, что по данным Национального банка Украины, в январе-ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС - на 27,6%.

Таким образом, отметил лидер "Украинского выбора", "к концу второго года действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом рекордными темпами растет торговля Украины с Россией", то есть "попытка заменить их (российский рынок и инвестиции - прим. ТАСС) ЗСТ с ЕС провалилась". По мнению Медведчука, этот процесс можно объяснить тем, что "логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов".

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ является частью Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

Само Соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран ЕС.

Согласно декабрьскому заявлению заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, экспортные потери Украины от разрыва традиционных торговых связей с Россией с 2012 по 2016 годы превысили $31 млрд.