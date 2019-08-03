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Медведчук пообещал продолжать заниматься обменом пленных на Украине
03 августа 2019, 17:39 • 26 • Украина
Лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пообещал продолжить заниматься освобождением удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине. Об этом он написал в Twitter.
РИА Новости
«Я занимаюсь освобождением людей, потому что, во-первых, это позиция нашей партии. А во-вторых, ко мне обращаются родственники, которые просят помочь вернуть их родных и близких домой. И я буду продолжать этим заниматься, это не является нарушением закона», — говорится в сообщении Медведчука.
Ранее Медведчук заявил, что его политическая структура будет главной оппозиционной силой в Верховной раде Украины.
Он также высказывался в пользу того, чтобы команда президента Украины Владимира Зеленского поддерживала автономию Донбасса.
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