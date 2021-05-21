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Медведчук по-честному рассказал о персональном доступе к гостайнам Украины

21 мая 2021, 13:25  •  89 • Политика
Оппозиционный украинский политик, депутат партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук по-честному рассказал журналистам о своём доступе к гостайнам Украины.
В комментарии украинским журналистам он заявил о том, что последний раз обладал доступом к материалам всех форм секретности до 2004-го года, когда работал главой администрации.
Он добавил, что после того, как покинул пост главы администрации, с того момента, в том числе после избрания народным депутатом, не обладал и не обладает доступом к государственной тайне.
Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подозревается в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов. По версии следствия, Медведчук якобы раскрыл России данные о запасах газа в Крыму (разработка месторождения так и не началась), а также переслал своему соратнику Тарасу Козаку информацию о местонахождении некоего секретного подразделения ВСУ, когда тот находился в Москве. Кроме того, политика обвиняют в создании организации по оказанию помощи украинцам, которые едут в Россию на учёбу или на заработки. Украинские следователи расценивают это как попытку усилить влияние Москвы на Украину.

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