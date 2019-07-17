|
Медведчук оценил телефонный разговор Зеленского и Путина
17 июля 2019, 22:39 • 73 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук позитивно оценивает состоявшиеся переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, но в то же время не видит конкретных шагов со стороны главы Украины по установлению мира.
РИА Новости
«Он (Зеленский. — RT) сказал, что мир — это его главная задача... На днях будет два месяца, как он при власти, как он вступил в эту должность. Говорить о том, что есть какие-то конкретные шаги в этом направлении, очень сложно», — цитирует Медведчука РИА Новости.
По словам политика, то, что между Зеленским и Путиным произошёл диалог, является «исключительно положительным моментом».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телефонный разговор Путина и Зеленского «прагматичным».
Лидеры России и Украины 11 июля провели первый телефонный разговор, состоявшийся по инициативе украинской стороны.
Обсуждались темы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате и совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2019, 07:39
|
17 июля 2019, 06:39
|
16 июля 2019, 17:39
|
15 июля 2019, 02:39
|
13 июля 2019, 05:09
|
12 июля 2019, 06:24
|
12 июля 2019, 19:09