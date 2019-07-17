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Медведчук оценил телефонный разговор Зеленского и Путина

17 июля 2019, 22:39  •  73 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук позитивно оценивает состоявшиеся переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, но в то же время не видит конкретных шагов со стороны главы Украины по установлению мира.
 
РИА Новости
 

«Он (Зеленский. — RT) сказал, что мир — это его главная задача... На днях будет два месяца, как он при власти, как он вступил в эту должность. Говорить о том, что есть какие-то конкретные шаги в этом направлении, очень сложно», — цитирует Медведчука РИА Новости.

По словам политика, то, что между Зеленским и Путиным произошёл диалог, является «исключительно положительным моментом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телефонный разговор Путина и Зеленского «прагматичным». 

Лидеры России и Украины 11 июля провели первый телефонный разговор, состоявшийся по инициативе украинской стороны.

Обсуждались темы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате и совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

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