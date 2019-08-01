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Медведчук оценил шансы команды Зеленского достичь мира на Украине

01 августа 2019, 20:09  •  102 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил шансы команды президента Украины Владимира Зеленского достичь мира в стране.
 
РИА Новости
 

«Если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность Минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдём», — написал он в Twitter.

Ранее Медведчук заявил, что его партия будет главной оппозиционной силой в украинском парламенте.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News заявил, что по вопросу урегулирования в Донбассе украинский президент должен апеллировать не к России, а к администрации Донецка и Луганска.

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