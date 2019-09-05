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Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

05 сентября 2019, 12:09  •  73 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
 
 

«Переговоры по обмену ведутся. Насколько мне известно, это успешные переговоры и в ближайшее время они закончатся», — заявил он в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК) в кулуарах форума во Владивостоке.

Ранее помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал, что работа по согласованию возможности обмена заключёнными между Украиной и Россией продолжается. 

В пресс-службе Зеленского пообещали разместить официальную информацию после завершения процесса обмена.

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