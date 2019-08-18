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Медведчук отметил готовность работать над изменением Конституции

18 августа 2019, 18:24  •  60 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о готовности работать над изменением Конституции страны для установления мира в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Если программа мира в Донбассе действительно будет главной стратегической задачей для партии, которая создаст коалицию, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова содействовать, чтобы конституционным большинством внести необходимые изменения в Конституцию», — написал он в Twitter.

Ранее Медведчук сообщил, что целью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.

Он также заявил о готовности к союзу с любой партией, чтобы добиться мира в Донбассе.

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