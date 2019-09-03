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Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «рожки да ножки»

03 сентября 2019, 17:54  •  116 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предупредил, что при продолжении внесения хаотичных изменений в Конституцию Украины от основного закона страны могут остаться «рожки да ножки».
 
РИА Новости
 

«Если этот спам конституционных изменений, который начался сегодня... продолжится, то мы можем от основного закона получить рожки да ножки», — цитирует Медведчука телеканал «112 Украина».

Он подчеркнул, что, по мнению депутатов его партии, закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине был принят Верховной радой с нарушением регламента и процедуры голосования.

«Поэтому мы не поддержали эти изменения, как и не будем поддерживать многие другие, хотя, по сути, с ними согласны... мы считаем... их необходимо через изменения в Конституции вносить в отдельной части, но делать это надо в полном соответствии с регламентом», — объяснил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Кроме того, Медведчук заявил, что считает необходимым одновременно с законом об отмене неприкосновенности депутатов вносить подобную инициативу в отношении президента Украины.

«Мы считаем, что отмена неприкосновенности депутатов должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины», — отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине больше не будет «касты неприкосновенных».

3 сентября Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Новый закон предполагает отмену нормы, согласно которой в отношении украинских депутатов не может быть начато уголовное преследование.

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