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Медведчук обвинил Зеленского в намерении уничтожить Верховный суд

21 октября 2019, 16:24  •  39 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своей судебной реформой уничтожит Верховный суд страны.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает NEWSONE.

«Закон направлен на ликвидацию и уничтожение Верховного суда Украины. Сегодня в состав будущего ВСУ, по узколобому видению команды, должно входить до 100 человек, это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня, это свидетельство того, что нужно разобраться с определёнными кандидатурами», — сказал он.

По его словам, реформа главы Украины приведёт к тому, что вершить правосудие в стране будут только те, кто «заслуживает, чтобы они вершили то правосудие, которое будет называться правосудием имени Зеленского».

Отдельно Медведчук добавил, что ранее Зеленский находил время для различных дел, но не для того, чтобы встретиться с руководителем высшей судебной инстанции и обсудить вопросы, касающиеся недостатков закона.

«А когда её пригласили и она пришла... в зал пленарных заседаний, то ей со скрипом предоставили одну минуту для оценки этого закона, а потом продлили ещё на одну минуту. Это, мне кажется, было унижение не просто женщины или председателя ВСУ, это было унижение всей судебной власти на Украине», — заключил политик.

Ранее Зеленский предложил еженедельно снимать с постов недостойных судей в рамках перезагрузки судебной системы страны.

В июне украинский лидер объявил о создании экспертной группы для оценки результатов судебной реформы на Украине.

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