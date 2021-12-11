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Медведчук о Донбассе: "Зеленский не воспользовался окном возможностей, но..."

11 декабря 2021, 04:00  •  90 • Политика
По мнению депутата Рады Виктора Медведчука, хотя ещё есть возможность что-то изменить в Донбассе в лучшую сторону в плане урегулирования конфликта, власть на Украине не понимает, что ей нужно делать.
За время своего президентства на Украине, которое длится третий год, Владимир Зеленский так и не воспользовался окном возможностей для того, чтобы наконец разрешить конфликтную ситуацию в Донбассе. Такую точку зрения высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в ходе пятничного интервью телеканалу UkrLife. В то же время политик считает, что это окно ещё не закрыто.
По словам Медведчука, важно понимать, что это окно возможностей открыто последние два года, и у Зеленского было всё для того, чтобы значимыми и эффективными действиями прийти к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, однако это сделано не было.
А вместо этого "в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе" пытаются лидеры России и США (Владимир Путин и теперь уже Джо Байден), которые на днях провели двухчасовые переговоры в формате видеосвязи. Медведчук отметил важную деталь, что раньше США обвиняли Россию в невыполнении Минских соглашений, а сейчас Байден заявил о намерении оказать содействие в их выполнении Киевом.
Об этом Медведчук говорил и в интервью телеканалу "Звезда". Там он также выразил сомнения, что украинская власть как-то изменит свою позицию. По его мнению, то, как сообщают о результатах переговоров Путина и Байдена на Украине, показывает, что этот разговор для неё в плане мирного урегулирования был абсолютно безрезультативным. "Власть не поняла, что ей надо делать. Такой напрашивается вывод", - заявил Медведчук.

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