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Медведчук не планирует участвовать в переговорах по Донбассу

25 мая 2019, 01:09  •  15 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался от участия в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Олег Бабанин.

«Медведчук не видит смысла участвовать в переговорном процессе по Донбассу, поскольку его не существует... Тем более что Зеленский вчера заявил, что не собирается вести переговоры с Россией», — цитирует агентство представителя пресс-службы политика.

При этом ранее Медведчук также заявлял о невозможности для себя представлять интересы новой власти в переговорах с самопровозглашёнными республиками из-за различий по принципиальным вопросам.

«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — подчеркнул он в интервью газете «Взгляд».

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан признал необходимость начала переговоров с Россией ради мира в Донбассе.

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