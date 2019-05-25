|
Медведчук не планирует участвовать в переговорах по Донбассу
25 мая 2019, 01:09 • 15 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался от участия в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Олег Бабанин.
«Медведчук не видит смысла участвовать в переговорном процессе по Донбассу, поскольку его не существует... Тем более что Зеленский вчера заявил, что не собирается вести переговоры с Россией», — цитирует агентство представителя пресс-службы политика.
При этом ранее Медведчук также заявлял о невозможности для себя представлять интересы новой власти в переговорах с самопровозглашёнными республиками из-за различий по принципиальным вопросам.
«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — подчеркнул он в интервью газете «Взгляд».
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан признал необходимость начала переговоров с Россией ради мира в Донбассе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2019, 10:24
|
22 мая 2019, 01:54
|
23 мая 2019, 00:39
|
22 мая 2019, 08:24
|
18 мая 2019, 19:54
|
19 мая 2019, 21:54
|
23 мая 2019, 00:39