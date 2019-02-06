Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У них нет технологической базы": Эксперт о попытках Франции разработа...
«Скорость лишает глубины и анализа»: Песков рассказал о подходах к журналистике ...
"Эхо Москвы в Пскове" наказали рублем за злоупотребление свободой инфо...
Россия поддержит любую договоренность Сербии и Косово о разделе территорий — экс...
Главная / Украина

Медведчук не намерен менять позицию относительно автономии Донбасса

06 февраля 2019, 21:24  •  68 • Украина
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не намерен менять свою позицию относительно автономии Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
 
Reuters
 

«Предложив автономный статус для Донбасса, я эту точку зрения не меняю, буду повторять её постоянно, потому что считаю, что это реальный мирный план. И именно потому, что он реальный, его боится киевская власть», — приводит слова Медведчука РИА Новости.

Он отметил, что будет отстаивать свою точку зрения, «несмотря на все угрозы, репрессии, которые могут иметь место и которые, к сожалению, уже имеют место».

Ранее на Украине возбудили дело по статье «Госизмена» против Медведчука.

Экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил о возможной подготовке покушения на него и Медведчука.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


68
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 18:09
Пушков оценил прекращение Украиной ещё одного соглашения с Россией
06 февраля 2019, 14:54
Янукович заявил о самых чёрных страницах в истории независимой Украины
05 февраля 2019, 22:39
ПЦУ провела первое заседание Синода
Загрузка...
05 февраля 2019, 22:39
Лукашевич прокомментировал планы Порошенко по наблюдателям из России
05 февраля 2019, 22:39
«Партия войны» боится установления мира»: почему Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
06 февраля 2019, 18:09
В Совфеде оценили создание реестра коррупционеров на Украине
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 февраля 2019, 02:09
"Это выборы в рамках необандеровской тенденции": Эксперт предупредил Тимоше...
06 февраля 2019, 08:39
"Такой же враг народа Украины": Климкин сравнил отстранение "Доктора С...
06 февраля 2019, 05:24
На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истр...
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики...
06 февраля 2019, 02:09
"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом ном...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.