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Медведчук назвал заявление премьера Украины об отставке пиар-ходом

17 января 2020, 13:09  •  113 • Украина
Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал «дешёвым пиар-ходом» заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.
 
РИА Новости
 

Он напомнил, что Гончарук подал украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом внесения в парламент.

«Но такое заявление, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины, премьер-министр может подать только Верховной раде, а не президенту. В данном случае это дешёвый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра», — заявил Медведчук.

По его мнению, кабмин и Гончарук «заслужили отставку, но её, к сожалению, не будет».

17 января Гончарук заявил, что подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.

В офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский получил заявление Гончарука.

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