Медведчук назвал Януковича предателем

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обвинил бывшего президента Украины Виктора Януковича в предательстве интересов страны.

По его словам, "Янукович никогда не был пророссийским, он был "проянуковичевским". "Он, Азаров - они два года врали про "европейский выбор" для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой", - написал Медведчук в Twitter.

На 28 ноября 2013 года было запланировано подписание на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Однако за неделю до этого, 21 ноября, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В тот же вечер в Киеве началась акция протеста оппозиции, получившая название "евромайдан". Вскоре она переросла в массовые столкновения со строительством баррикад, захватом зданий и применением огнестрельного оружия. Все попытки властей договориться с протестующими или разогнать митинги силой оказались безуспешными. 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС и России было подписано соглашение "Об урегулировании политического кризиса". Однако представители тогдашней оппозиции откровенно нарушили договоренности и, по сути, совершили насильственный захват власти на Украине. Президент Украины Виктор Янукович покинул страну, после чего были назначены досрочные выборы главы государства.