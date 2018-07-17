Медведчук назвал встречу Путина и Трампа "отрезвляющем душем для украинской власти"

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КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсуждали более глобальные вопросы, нежели украинскую тематику, и это должен понять официальный Киев. Такое мнение во вторник выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, комментируя переговоры лидеров двух государств.

"Дискуссия велась о вещах глобальных, с Украиной практически никак не связанных, ведь лидеры США и России обсуждали то, что интересно и важно для них, их государств и проводимой ими политики", - отметил Медведчук. Таким образом, считает он, "встреча Путина и Трампа должна стать отрезвляющим душем для украинской власти".

Медведчук пояснил, что Киеву необходимо осознать, что никто, кроме него, не будет решать проблемы мирного урегулирования, геополитики и экономики. "Сегодня очевидно, что с учетом интересов Брюсселя и Вашингтона реализовывать "хотелки", которые каждый день рождаются в киевских кабинетах, никто не станет. Украине пора понять и признать это, потому что остальные страны поняли это давно и действуют соответственно - исходя из своих интересов и возможностей", - уверен общественник, напомнив, что Трамп во время своего вступительного слова по итогам переговоров ни разу не упомянул украинский вопрос.

Медведчук уверен, что США не будут отстаивать интересы Киева ни в вопросах мирного урегулирования на Востоке страны, ни в вопросах экономики, включая будущий так называемый транзит и использование украинской ГТС после 1 января 2020 года. "Позиция США в вопросе реализации минских соглашений остается неизменной: эти соглашения должны выполняться, и их выполнение зависит не от Соединенных Штатов, которые не собираются вмешиваться, а от прямых переговоров Киева, Луганска, Донецка и Москвы. И американская, и российская сторона понимают, что США не должны поддерживать завышенные претензии Киева в этих переговорах", - утверждает он. По мнению Медведчука, в вопросе урегулирования в Донбассе Путин и Трамп достигли "полного согласия, ведь, когда президент РФ сказал, что Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на добросовестной реализации минских договоренностей, президент США возражать против этого не стал".

Что касается "Северного потока - 2", добавил он, "американский президент дал понять, что Соединенные Штаты будут бороться с Российской Федерацией за долю рынка с помощью экономических инструментов, а не политических мер". "А это значит, что "Северному потоку - 2" практически ничего не угрожает. Как следствие, растет реальная угроза газовому транзиту через украинскую ГТС. Ответ Путина однозначен: этот транзит будет сохранен в случае урегулирования спора хозяйствующих субъектов - "Газпрома" и "Нафтогаза" - в Стокгольмском арбитражном суде", - отметил Медведчук, напомнив, что выходом из ситуации в газовом вопросе считает создание газотранспортного консорциума, в котором будут участвовать Украина, Россия и страны ЕС. "Это единственный путь, который позволяет сохранить транзит и получать выгоду, используя транзитные ресурсы Украины", - подчеркнул лидер "Украинского выбора".

В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Хельсинки. По итогам встречи состоялась их пресс-конференция, но тема Украины на ней не получила развернутых оценок. Так, во вступительной речи о ней упомянул лишь российский лидер, призвавший американцев повлиять на украинскую власть в части выполнения минских соглашений. Во время ответов на вопросы журналистов тема Украины из уст президентов косвенно поднималась еще несколько раз, в частности, в контексте Крыма и строительства "Северного потока - 2".

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