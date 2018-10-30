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Медведчук назвал Украину аутсайдером

30 октября 2018, 17:24  •  156 • Украина
Лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что в 1990-е годы страна входила в десятку наиболее промышленно развитых государств мира, а в настоящее время является аутсайдером.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте движения. 

«Советская Украина была членом ООН, поэтому по ней приводились данные международной статистики. Так вот, в 90-е годы прошлого века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира! А сейчас наша страна среди аутсайдеров», — говорится в тексте.

По словам Медведчука, за время работы тех представителей украинской власти, которые наиболее активно выступают за евроинтеграцию, страна «превратилась в аграрно-сырьевой придаток» западных государств, в том числе из-за переориентации с рынков России и СНГ.

«За девять месяцев 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократился на 25,3% и составил $34,5 млрд», — подытожил он.

Таким образом Медведчук прокомментировал слова первого вице-премьера Украины Степана Кубива о том, что экономическое сотрудничество с Россией в советские времена якобы превратило Украину в «сырьевой придаток».

Ранее бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин заявил, что Украине понадобится минимум 100 лет для того, чтобы достичь уровня Польши.

Также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что страна является «классическим фейл-кейсом», шансы которого выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии.

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