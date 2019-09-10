Медведчук назвал украинский закон об импичменте «пиар-ходом»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об импичменте президента Украины, принятый Верховной радой, является «очередным пиар-ходом».

«Весь этот законопроект — это только название. Это очередной пиар-ход сегодняшней власти», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Медведчука, украинцы ждали от Зеленского снятия неприкосновенности не только с парламентариев, но ещё с судей и президента.

Также он заявил, что механизм импичмента президента Украины действовал бы без принятия закона, поскольку эта процедура подробно прописана в разделе закона о регламенте.

Ранее украинский парламент принял законопроект Зеленского о процедуре импичмента президента во втором чтении и в целом.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие законопроекта.