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Медведчук назвал украинский закон об импичменте «пиар-ходом»
10 сентября 2019, 22:09 • 71 • Украина
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об импичменте президента Украины, принятый Верховной радой, является «очередным пиар-ходом».
РИА Новости
«Весь этот законопроект — это только название. Это очередной пиар-ход сегодняшней власти», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Медведчука, украинцы ждали от Зеленского снятия неприкосновенности не только с парламентариев, но ещё с судей и президента.
Также он заявил, что механизм импичмента президента Украины действовал бы без принятия закона, поскольку эта процедура подробно прописана в разделе закона о регламенте.
Ранее украинский парламент принял законопроект Зеленского о процедуре импичмента президента во втором чтении и в целом.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие законопроекта.
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