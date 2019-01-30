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Медведчук назвал целью властей Украины уничтожение сознания украинцев

30 января 2019, 17:09  •  124 • Украина
Председатель политсовета украинского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешние власти Украины стремятся «уничтожить, сломать сознание миллионов» украинцев.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

«Действующая власть создала обстановку, при которой разговоры о расколе перешли в раздел и распад страны... Власть своей политикой пытается уничтожить, сломать сознание миллионов граждан нашей страны. Они пытаются уничтожить нашу историческую память, нашу веру, наше сознание того, каким образом мы должны жить», — сказал он во время съезда организации. 

По словам Медведчука, объединение и выбранный его членами кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко намерены «положить конец беспределу действующей власти».

«Наши главные враги: боевые действия на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция во власти, криминальный беспредел, радикальный национализм, внешнее управление заокеанских хозяев киевской власти, бедность людей и социальная несправедливость», — заключил политик. 

В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.

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