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Медведчук назвал сепаратизмом предложения украинских политиков отказаться от "Минска"

30 ноября 2019, 16:10  •  84 • Украина

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Предложения некоторых украинских политиков отказаться от выполнения минских соглашений означают и отказ от части территории страны, а также людей, которые там проживают. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Она [Украина] может заявить о выходе из минских соглашений. Но те, кто из этого соглашения выйдет и не войдет в другое, это будет означать отказ от людей и от территорий. А по Уголовному кодексу это нарушение территориальной целостности. Это действия, которые представляют собой состав преступления", - заявил он в интервью, которое в субботу опубликовал телеканал "112 Украина".

Медведчук отдельно раскритиковал идею министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможном выходе Киева из минских соглашений. "В словах Пристайко есть уже признаки состава государственного преступления, за которое он должен нести ответственность. Пришло время дать оценку высказываниям Пристайко и многих других, кто ратует за забор, за стену, за отказ от территорий и за отказ от людей", - подчеркнул политик.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение амнистии, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению комплекса мер". Позднее комплекс мер был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

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