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Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины

10 августа 2019, 15:24  •  89 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ролью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей», — заявил он.

Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей.#бизнес#финансы#деньги#политикаpic.twitter.com/fdpQsYKJeM

— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 августа 2019 г.

Ранее Медведчук заявил о готовности к союзу с любой партией, чтобы добиться мира в Донбассе.

Также он называл свою партию главной оппозиционной силой в Раде.

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