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Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины
10 августа 2019, 15:24 • 89 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ролью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей», — заявил он.
Ранее Медведчук заявил о готовности к союзу с любой партией, чтобы добиться мира в Донбассе.
Также он называл свою партию главной оппозиционной силой в Раде.
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