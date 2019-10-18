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Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов

18 октября 2019, 23:24  •  42 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины — это команда дилетантов», — заявил он.

По его словам, у него «есть все основания» и «достаточно аргументов», чтобы делать такие заявления. 

Ранее результаты опроса на Украине показали, что уровень одобрения деятельности Гончарука снизился с 17 до 10%.

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