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Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
18 октября 2019, 23:24 • 42 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины — это команда дилетантов», — заявил он.
По его словам, у него «есть все основания» и «достаточно аргументов», чтобы делать такие заявления.
Ранее результаты опроса на Украине показали, что уровень одобрения деятельности Гончарука снизился с 17 до 10%.
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