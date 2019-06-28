|
Медведчук назвал освобождение четырёх пленных в Донбассе сигналом Киеву
28 июня 2019, 20:24 • 65 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT заявил, что освобождение четырёх украинских заключённых в Донбассе стало сигналом для властей страны.
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска РИА Новости © Виктор Толочко
«Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд», — сказал он.
По его словам, необходимо готовить и проводить обмен всех установленных на всех установленных.
«Я думаю, что это задача и долг киевской власти этим заняться», — отметил Медведчук.
Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 15:24
|
21 июня 2019, 22:39
|
23 июня 2019, 10:24
|
22 июня 2019, 05:24
|
23 июня 2019, 13:54
|
26 июня 2019, 00:09
|
23 июня 2019, 13:39