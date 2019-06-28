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Медведчук назвал освобождение четырёх пленных в Донбассе сигналом Киеву

28 июня 2019, 20:24  •  65 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью RT заявил, что освобождение четырёх украинских заключённых в Донбассе стало сигналом для властей страны.
 
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска РИА Новости © Виктор Толочко
 

«Я думаю, то, что произошло вчера, когда было оглашено решение об освобождении четырёх граждан Украины, — это хороший сигнал для украинской власти, что в этом вопросе надо двигаться вперёд», — сказал он.

По его словам, необходимо готовить и проводить обмен всех установленных на всех установленных.

«Я думаю, что это задача и долг киевской власти этим заняться», — отметил Медведчук.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных. 

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