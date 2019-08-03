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Медведчук назвал «один путь» решения газового вопроса на Украине

03 августа 2019, 20:54  •  95 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что единственный путь в решении газового вопроса на Украине — это попытки договориться с Россией.
 
Reuters
 

«В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией», — написал Медведчук на своей странице в социальной сети Twitter. 

В решении газового вопроса есть один путь – договариваться с Россией. Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране.#Украина#Россия#Газпром#ТЭК#экономика#ЕС#Нафтогазpic.twitter.com/DrTdJ3utkP

— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 3 августа 2019 г.

Он также подчеркнул, что если действующая власть Украины не захочет этого делать, то она «распишется в неспособности» изменить к лучшему экономическую и социальную ситуацию в стране.

Ранее Виктор Медведчук пообещал, что будет и дальше заниматься обменом пленных на Украине. 

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