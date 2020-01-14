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Медведчук назвал навязанным МВФ проект о продаже земли на Украине

14 января 2020, 16:54  •  89 • Украина
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда (МВФ).
 
РИА Новости
 

Его выступление в кулуарах Верховной рады транслировал телеканал «112 Украина».

«Попытки любой ценой продать землю, попытки любой ценой выполнить указания сегодня фонда Сороса, выполнить то, что навязано сегодня внешним управлением, то, что считает необходимым Международный валютный фонд. Так поступать нельзя», — заявил депутат. 

Медведчук подчеркнул, что его партия намерена не допустить принятие законопроекта.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович предсказал украинцам рабское будущее в случае принятия закона о продаже земель.

По его мнению, после этого украинцы смогут «уехать в любую страну мира», так как у них больше не будет своей земли.

В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о готовности законопроекта к рассмотрению Радой во втором чтении.

Законопроект предусматривает разрешение на продажу сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранцам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.

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