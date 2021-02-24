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Медведчук назвал настоящую цель украинских радикалов: Страны скоро не будет

24 февраля 2021, 19:45  •  119 • Политика
Незаконные акции протеста, которые прошли в Киеве, встревожили украинского политика Виктора Медведчука. Управление страной фактически берёт на себя кучка крикливых радикалов, которые запугиванием пытаются добиться от властей нужных им, радикалам, решений. При этом они прикрываются проукраинскими лозунгами, хотя в действительности их цель - полное разрушение страны и её исчезновение. Об этом Медведчук рассказал телеканалу "Звезда".
Акции протеста прокатились по Киеву накануне. Толпа радикалов, вооружённая подручными средствами и файерами, отправилась к администрации - Офису, как его сейчас называют, - президента Украины с тем, чтобы требовать освобождения своего "побратыма", накануне осуждённого за пытки и убийства.
Решением Приморского районного суда города Одессы Сергей Стерненко по прозвищу Одесский убийца 23 февраля 2021 года был осуждён за похищение депутата Коминтерновского районного совета на срок семь лет и три месяца. После оглашения приговора украинские националисты осадили здание Офиса президента Украины. Полиция справиться с ними то ли не могла, то ли не хотела.
"Мы категорически против того, что происходило, например, вчера в Киеве, когда атаковали и осуществляли незаконные действия по отношению к офису президента. Мы не считаем, что силовой метод или силовой способ может привести к положительному результату", - заявил по этому поводу украинский политик Виктор Медведчук.
По его мнению, то, что сейчас происходит на Украине, неизбежно ведёт к развалу страны и прекращению самого существования государства. Иными словами, какими бы самыми патриотическими лозунгами ни прикрывались украинские националисты, по сути, их задача - уничтожить Украину как государственное образование. Задача, с которой они успешно справляются.
"Акции в нарушение закона будут означать, что это приведёт к развалу страны, прекращению сегодня деятельности Украины. Национал-радикалы ставят перед собой такую задачу", - подчеркнул Медведчук.

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