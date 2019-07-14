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Медведчук назвал главную помеху для украинской политики
14 июля 2019, 19:54 • 20 • Украина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что влияние со стороны Соединённых Штатов мешает проявлению истинной украинской политики.
© РИА Новости
«Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны», — написал Медведчук на своей странице в Twitter.
Он выразил сомнение, что новая власть на Украине сможет решить какие-то внутренние вопросы в стране «без оглядки на Вашингтон».
Ранее Медведчук заявил, что предложение лидера Украины Владимира Зеленского о расширении нормандского формата и привлечении к участию в переговорах США имеет мало шансов на успех на фоне ситуации в мире.
Также в марте политик отметил, что Вашингтон ввёл внешнее управление на Украине.
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