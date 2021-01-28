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Медведчук назвал главное средство США в закулисной войне против России

28 января 2021, 13:00  •  176 • Политика
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белый дом продолжает ссорить Москву с соседями, уверен политик
Соединенные Штаты заинтересованы в утверждении мирового порядка, в котором являются единственной сверхдержавой. По этой причине Белый дом продолжает провоцировать конфликты на территории Европы, сея раздор между Россией и граничащими с ней государствами, заявил украинский политик, глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
По словам депутата Рады, за последние несколько месяцев, сопровождавшихся социально-экономическим кризисом, мир увидел отсутствие солидарности, а также единства между европейскими государствами.
Лидер "Оппозиционной платформы" уверен, что Украина является инструментом, которым пользуется администрация Белого дома не для усиления Европы, а для ослабления России и Евросоюза.
"Посмотрите, кто выиграл и проиграл от введенных против РФ санкций со стороны ЕС. В первую очередь это США", – заявил политик в интервью изданию Politique Internationale, опубликованного на сайте фракции.
Медведчук напомнил, что в настоящее время Штаты продолжают оказывать давление на Брюссель с целью навязать дорогостоящий сжиженный природный газ, поэтому нацеленные на проект "Северный поток – 2" ограничения используются не только для политического, но и экономического удара.
Как отметил лидер "Оппозиционной платформы", на примере Евросоюза можно убедиться в том, что ряд европейских государств уже пришли к выводу о том, что верной моделью поведения является учет национальных интересов, а не отстаивание геополитических интересов Вашингтона.
Ранее Медведчук заявил, что испытывает гордость за полученное на Украине прозвище "кум Путина".

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